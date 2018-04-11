Во всех отделениях розничной сети Альфа-Банка применяется сервис электронного подписания документов - отчета о сессии, расписки в получении банковской карты, заявления на закрытие счета клиента – все эти документы клиенты могут подписать либо посредством введения PIN-кода своей карты, либо путем получения кода подтверждения из SMS-сообщения. Подписание этих документов составляет значительную долю в документообороте отделения и наиболее часто используются в работе.



«Такой процесс в два раза снизил время оформления документов и позволил увеличить скорость обслуживания в отделении за счет автоматического подписания и отправки в электронный архив, а также значительно сократил бумажный документооборот отделений. Теперь сотрудники смогут посвятить еще больше времени консультации клиентов по продуктам и сервисам банка, а также решению их личных финансовых задач», - прокомментировала ​директор по продажам блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Татьяна Волошина.