«АК БАРС» Банк и ОАО «Элеконд» заключили соглашение на открытие кредитной линии под лимит задолженности в размере 100 млн рублей и гарантийной линии на 500 млн рублей.

Линии будут направлены компании для пополнения оборотных средств, обеспечения заявки на участие в конкурсах, аукционе или торгах, а также для надлежащего исполнения обязательств по государственному контракту.

ОАО «Элеконд» занимается производством алюминиевых оксидно-электролитических, танталовых объемно-пористых, танталовых и ниобиевых оксидно-полупроводниковых конденсаторов.