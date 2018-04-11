Защита осужденного на восемь лет колонии за получение взятки экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева в прениях сторон в Мосгорсуде попросила снять арест с его имущества, передает ТАСС .

«Мы также просим снять арест с имущества и вернуть его собственнику», — сказал адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

Ранее в четверг на заседании по жалобе на приговор Улюкаеву его адвокаты просили также суд оправдать его либо изменить наказание на условное.

Приговор Улюкаеву был оглашен 15 декабря 2017 года в Замоскворецком суде Москвы. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, назначил штраф в размере 130 млн рублей и запретил занимать должности на государственной службе в течение восьми лет после отбытия наказания. Государственных наград он лишен не был. До рассмотрения жалобы Улюкаев содержится в СИЗО «Матросская Тишина».