Показания главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, данные на закрытом заседании Мосгорсуда, вынуждают защиту изменить свою позицию. Об этом в четверг в Мосгорсуде заявила адвокат Дариджан Квеидзе.

«Показания Сечина вынуждают нас изменить свою позицию», — сказала Квеидзе.

Защита просила отложить заседание на понедельник для уточнения позиции, но суд дал время только до 14:30 мск четверга, 12 апреля. «Ходатайство защиты удовлетворить частично, предоставить адвокатам Улюкаева время для подготовки позиции до 14:30 мск», — огласила решение судья.