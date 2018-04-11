Защита Алексея Улюкаева сочла показания главы «Роснефти» Игоря Сечина свидетельством невиновности экс-министра, передает РИА Новости.

«Произошло удивительное событие: к нам пришел Сечин и признал, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию акций «Башнефти», у него не было полномочий, единственный орган, который мог повлиять, — это правительство», — сказал адвокат Тимофей Гриднев.

Он добавил, что верит не всем показаниям Сечина, но «в данном случае свидетель обвинения встал на сторону защиты».

Ранее суд впервые допросил Сечина по делу экс-министра. Допрос продолжался полтора часа и прошел в закрытом режиме. Судья приняла такое решение, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Обвинение ссылалось на необходимость «сохранения коммерческой тайны «Роснефти».