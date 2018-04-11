Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, с банковского счета столичного предпринимателя похищены почти 27 млн рублей.

Вечером 11 апреля в полицию обратился индивидуальный предприниматель 1973 г. рождения. «Мужчина сообщил, что пришел в отделение банка на ул. Пресненский Вал и узнал от сотрудников, что 5 апреля с принадлежащего ему расчетного счета электронным переводом были списаны 26 млн 984 тыс. рублей», - цитирует Агентство городских новостей «Москва» пояснение столичного ГУ МВД.

По данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.