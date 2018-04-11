Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что не вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку, да и не мог этого сделать, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как заявил ранее Сечин, Улюкаев вымогал у него взятку во время форума в Гоа, показав два пальца, но свидетелей при этом не было.

«Члены правительства и бизнесмены, среди которых был Сечин, шли по отдельности, мы с ним не соприкасались. Делегация шла единым массивом, была толпа людей. Предположить, что в этот момент кто-то мог бы вымогать взятку, невозможно. Я со свидетелем Сечиным ни о чем не говорил и шел не рядом с ним», — заявил в суде Улюкаев.

Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 млн рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.