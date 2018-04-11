Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает своим должникам помощь в трудоустройстве.

По данным службы взыскания УБРиР, 43% всех должников в качестве причины неисполнения обязательств по оформленным кредитам указывают наличие проблем с работой: сокращение, снижение заработка, задержку выплат. Учитывая эту статистику, банк запустил проект «Ищу работу», в рамках которого будет собирать резюме от клиентов, допустивших просрочку по кредиту, и передавать их своим корпоративным клиентам, которые ищут сотрудников.

Виктор Черванев, руководитель дирекции качества активов УБРиР:

В 2015 году мы приняли стратегическое решение по улучшению качества сервиса и повышению лояльности клиентов. Мы понимаем, что в жизни каждого нашего заемщика могут возникнуть разные ситуации, и хотим помочь им справиться с возникшими трудностями. Конечно, мы не можем гарантировать, что человек, потерявший работу, будет трудоустроен, так как решение все-таки принимает работодатель, но оказать посильную помощь мы можем. Ведь у нас взаимный интерес: перевод должника в статус платежеспособного клиента – важный этап в повышении качества кредитного портфеля.