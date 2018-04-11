Таганский районный суд рассмотрит по существу иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в пятницу 13 апреля, постановила судья.

При этом, как сообщает RNS , адвокаты Telegram отсутствовали на предварительном заседании по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Подготовительное заседание началось в присутствии представителей Роскомнадзора Марии Смелянской и Антона Куликова.