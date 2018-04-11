Арбитражный суд Москвы на заседании 11 апреля объявил резолютивную часть решения о запуске процедуры принудительной ликвидации банка «Финансово-Промышленный Капитал». Сообщение об этом опубликовано на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.

Лицензия у банка была отозвана 9 февраля текущего года. Как поясняли в ЦБ, кредитная организация неоднократно нарушала «антиотмывочное» законодательство в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений (в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю), а также полноты информации в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью банка были установлены признаки проведения им «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Регулятор также указал, что неоднократно применял в отношении КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.



Страховое возмещение вкладчикам «Финансово-Промышленного Капитала» выплачивает банк «ФК Открытие», выплаты оцениваются в 36 млн рублей.

