Власти Хошимина обратились к полиции с просьбой начать расследование в отношении компании Modern Tech, которая подозревается в мошенничестве при проведении ICO. Местные СМИ сообщили об обмане 32 тысяч инвесторов на общую сумму 15 трлн донгов (660 млн долларов) при продаже токенов Ifan и Pincoin. Цифры пока официально не подтверждены.

Криптовалютные стартапы Ifan и Pincoin, якобы базирующиеся в Сингапуре и Дубае соответственно, оказались многоуровневыми маркетинговыми схемами (пирамидами Понци), созданными вьетнамской компанией Modern Tech.

Если факт мошенничества будет доказан, эти ICO станут самыми крупными скам-проектами в истории криптовалют. Официальное расследование начнется, когда полиция получит заявление от кого-нибудь из предполагаемых жертв мошенничества.

Инвесторам в ICO было обещано до 48% прибыли в месяц от суммы вложений и полный их возврат в течение четырех месяцев. Также предлагалась 8-процентная премия каждому инвестору за привлечение нового — схема классического сетевого маркетинга.

Подозрения у вкладчиков возникли, когда компании перестали выплачивать вознаграждения в фиате, выдавая вместо этого собственные токены. При том, что последние якобы постоянно росли в цене, вывести какие-либо средства в фиатные деньги было невозможно.

На предполагаемое мошенничество уже отреагировало руководство страны. Премьер-министр Нгуен Сюань Фук поручил Центробанку и регулятору по ценным бумагам ужесточить «управление деятельностью, связанной с биткоинами и другими криптовалютами». Начальник городской полиции Хошина Ле Донг Фонг напомнил, что криптовалюты и их транзакции незаконны во Вьетнаме.