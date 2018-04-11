#Proof_of_Truth или "Доказательство Правды" — вот, что делают проекты от митапа к митапу — доказывают свою инвестиционную привлекательность перед компетентным жюри и инвесторами.

Show ICO #Proof_of_Truth провели уже восемь митапов, и на текущий момент в воронке проектов приняло участие около 100 ICO/TGE компаний и 100 Жюри (эдвайзеры, специалисты различных областей, инвесторы/скауты, амбассадоры и другие интересанты).

Все проекты из PipeLine прошли вербальный многокогортный скоринг #Proof_of_Truth, партнерский скоринг KYC/AML и распределены, в соответствии со своими итоговыми баллами/оценками ВИИР (Взвешенный Индекс Инвестиционного Риска). Любой инвестор может инвестировать в проекты из пайплайна #Proof_of_Truth, максимально диверсифицируя риски.

Что вас ждет:

6 ICO/TGE проектов;

20 эдвайзеров в жюри;

Спикеры на актуальные темы в сфере крипто-индустрии;

До 300 гостей;

Вечеринка (вход платный).

МИТАП ПРОЙДЁТ В Арт-Центре Paveletsky Space!

Культурное пространство нового поколения, действующее вне рамок традиционных форматов. Расположение в центре города, удобные подъездные маршруты и никаких проблем с парковкой (собственная парковка – 100 машиномест, городская парковка – 3000 машиномест).

Подробности по ссылке

Чтобы стать участником наших мероприятий, свяжитесь с нами по почте info@showico.events