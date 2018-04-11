Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил ТАСС, что пришел на заседание Мосгорсуда, где в четверг рассматривается апелляционная жалоба на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, как только появилась возможность, так как хотел, чтобы его показания были учтены судом.

«Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому как только появилась возможность, я пришел в суд. Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем, и для меня это было делом чести», — сказал он.

Сечин также сообщил, что подтвердил в суде свою позицию о незаконном требовании экс-министром вознаграждения.

По его словам, борьба с коррупцией в России с делом Улюкаева получила дополнительный результат.