Московский банк Сбербанка , АО «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир» ) и Московский метрополитен реализовали первый кампусный проект на базе национальных платежных карт с транспортным приложением «Тройка». Проект реализован в Московском государственном строительном университете, сообщили в НСПК.

Приложение, размещенное на банковской карте, обладает полным функционалом карты «Тройка»: карту можно пополнять и оплачивать ею проезд в метро и наземном транспорте.

«Кампусная карта для студентов МГСУ совмещает в себе полноценную платежную карту Сбербанка и удобный «ключ» к инфраструктуре университета. Уверены, что вместе с нашими партнерами мы сможем предложить еще больше интересных опций, которые сделают карту «Мир» еще интереснее для молодежи», — отметил генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

«Для пополнения транспортного приложения «Тройка» не нужно снимать наличные, можно сделать это безналичным способом в устройствах самообслуживания Сбербанка за счет банковского приложения, размещенного на этой же карте. Кроме того, пополнить транспортное приложение можно воспользовавшись онлайн-сервисами Сбербанка», — сообщила директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова.



«В рамках проекта выпущено более 5 тысяч карт, на которые будет зачисляться стипендия студентов и зарплата преподавателей вуза. Помимо привычных платежных операций карта предоставляет дополнительные возможности для студентов и сотрудников главного инженерно-строительного вуза страны. Благодаря кампусному приложению карта «Мир» Сбербанка служит пропуском на территорию учебных корпусов и общежития вуза, а также становится для своего владельца ключом доступа к электронному читательскому билету в библиотеке НИУ «МГСУ», — сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.