Клиенты интернет-магазинов совершили за год более 200 млн покупок с помощью платежной инфраструктуры Сбербанка . Такие данные представила кредитная организация, уточнив, что пул онлайн-площадок, находящихся у нее на эквайринговом обслуживании, в 2017 году увеличился в пять раз и достиг почти 42 тыс.

Клиенты интернет-магазинов совершили за год более 200 млн покупок с помощью платежной инфраструктуры Сбербанка . Такие данные представила кредитная организация, уточнив, что пул онлайн-площадок, находящихся у нее на эквайринговом обслуживании, в 2017 году увеличился в пять раз и достиг почти 42 тыс.

Сеть POS-терминалов включает почти 1,4 млн устройств, все они предлагают опцию бесконтактной оплаты. В 2017 году Сбербанк подключил свою сеть POS-терминалов к обслуживанию карт China Union Pay. В основном картами этой платежной системы пользуются туристы из Китая: наибольшей популярностью у них пользуются магазины одежды и обуви (28% покупок), электроники (25%), ювелирные магазины (16%), также приобретается косметика (19%). Средний чек по картам China Union Pay составляет около 2,5 тыс. рублей.

В сообщении указано, что Сбербанк обеспечил платежной инфраструктурой 15 тыс. транспортных средств в 30 городах России, что позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактной банковской картой . Количество поездок в автобусах, троллейбусах и метро, оплаченных с помощью эквайринга Сбербанка, в марте 2018 года превысило 2,3 млн.

«Развитие платежной инфраструктуры является важнейшим драйвером роста доли безналичного оборота, которая достигла уже 60%. В прошлом году мы уделили особое внимание предложению платежных сервисов быстрорастущему сегменту онлайн-торговли. По нашим оценкам, доля Сбербанка на рынке интернет-эквайринга по обороту достигла 30%. Рост бизнеса интернет-эквайринга Сбербанка связан с активным ростом отрасли и совершенствованием продуктового предложения и сервиса банка», — комментирует директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова.

В банке уточняют, что доля безналичного оборота по его дебетовым картам в 2017 году выросла на 9 процентных пунктов. Портфель активных дебетовых карт за год увеличился на 14%, до 102,4 млн штук.

За год доля бесконтактного оборота по картам Сбербанка в торговом эквайринге выросла в 12 раз, до 18%, а на данный момент превышает 23%. По «бесконтакту» работают 35 млн дебетовых карт Сбербанка. В 2017 году в три раза больше клиентов стали регулярно оплачивать покупки с помощью смартфона по технологии Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay — сейчас их уже более 3 млн человек.



Из релиза Сбербанка следует, что более 1 млн карт клиенты заказали через его сайт (такая возможность появилась в мае 2017 года). В марте 2018 года Сбербанк запустил возможность оформления карты через сервис «Сбербанк Онлайн», и уже более 15 тыс. карт заказано таким образом. «В мае сервис будет доступен и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», — пообещала Кирсанова.