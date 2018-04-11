Сбербанк может закрыть сделку по созданию СП с «Яндексом» по e-commerce на базе «Яндекс.Маркета» в ближайшие пару недель. Об этом сообщил первый зампредправления Сбербанка Лев Хасис в ходе форума Online Retail Russia 2018.

«Мы очень долго получали разрешение от антимонопольных органов, ЦБ <...>. Буквально неделю назад получили все разрешения. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы наконец-то осуществим инвестицию в компанию «Яндекс.Маркет», — сказал он.

Хасис отметил, что стороны планируют сделать на базе «Яндекс.Маркета» национальный маркетплейс, который будет включать в том числе FMCG-категорию (товары повседневного спроса). «Несмотря на то, что сделка долго согласовывалась, вместе с «Яндексом» очень активно работаем над развитием каких-то новых моделей, которые будут представлены рынку, я думаю, уже в этом году. Я, конечно, очень надеюсь, что именно эта компания и станет таким российским Amazon», — сказал он. «При этом я знаю еще штук пять — семь компаний, которые в России тоже хотят стать Amazon. Я думаю, нам предстоят очень интересные годы, когда будет происходить эволюция, конкуренция», — добавил Хасис.

Федеральная антимонопольная служба РФ 4 апреля удовлетворила ходатайство Сбербанка и его структуры ООО «Цифровые активы» о создании совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».