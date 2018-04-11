Рубль усилил рост после заявления президента США Дональда Трампа о возможном ударе по Сирии. Курс доллара упал ниже 62 рублей, евро — ниже 76 рублей.

По данным на 14:17 мск, курс американской валюты понизился на 1,0175 рубля, до 61,5725 рубля, курс европейской — на 1,48 рубля, до 75,9825 рубля.



«Я никогда не говорил, когда случится атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?"

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

В среду президент США сообщил в Twitter, что РФ следует быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят — хорошие, новые и «умные», — написал он.

Позже Трамп назвал отношения России и США худшими в истории и предложил остановить гонку вооружений. Он также отметил, что «России нужна помощь в экономике, которую было бы легко оказать».