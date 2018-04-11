Рубль усилил рост после заявления президента США Дональда Трампа о возможном ударе по Сирии. Курс доллара упал ниже 62 рублей, евро — ниже 76 рублей.

По данным на 14:17 мск, курс американской валюты понизился на 1,0175 рубля, до 61,5725 рубля, курс европейской — на 1,48 рубля, до 75,9825 рубля.

«Я никогда не говорил, когда случится атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В среду президент США сообщил в Twitter, что РФ следует быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят — хорошие, новые и «умные», — написал он.

Позже Трамп назвал отношения России и США худшими в истории и предложил остановить гонку вооружений. Он также отметил, что «России нужна помощь в экономике, которую было бы легко оказать».