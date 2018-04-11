«Ренессанс Кредит» запустил пилотный проект «Такси до отделения». Банк будет заказывать такси клиентам, которым одобрена заявка на кредит.



«Человек через Интернет направляет нам заявку на кредит, если мы принимаем положительное решение по этой заявке, то мы звоним ему, приглашаем в отделение и предлагаем как опцию вызвать такси за счет банка», — рассказал исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Алексей Грибков.

По его словам, банки все активнее конкурируют друг с другом в части сервиса. «Мы понимаем, что банковский рынок переходит от конкуренции в части продуктовых предложений к конкуренции в части сервиса. Розничные банки предлагают примерно одинаковые программы кредитования с одними и теми же ставками. Все банковские продукты для клиента становятся очень похожи, поэтому надо искать какие-то новые способы, чтобы привлекать клиентов. Мы рассчитываем, что эта опция поможет нам привлечь дополнительных клиентов, которые, например, в силу дальности отделения сомневались, ехать или не ехать к нам офис. Когда человек получает одинаковые предложения от разных банков, возможность добраться до офиса с комфортом может сыграть решающую роль», — отметил он.

В рамках «пилота» услуга будет доступна клиентам, проживающим в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске и Казани.

«Мы не стали брать Москву, потому что здесь у нас, во-первых, достаточно разветвленная сеть отделений, во-вторых, из-за проблем с транспортной доступностью: зачастую добраться куда-то на общественном транспорте ты сможешь гораздо быстрее, чем на такси», — указал Грибков.

После завершения «пилота» будет приниматься решение о масштабировании данной услуги на другие города присутствия банка и на другие клиентские группы.

«У нас нет завышенных ожиданий, мы подходим к этому рационально и с интересом. Если клиентам понравится, то будем масштабировать. Если это вызовет настороженность или клиенты будут стесняться пользоваться этим сервисом — мы все допускаем, тогда не будем масштабировать. Как мы будем мерить эффективность? Посмотрим, сколько клиентов согласилось воспользоваться данной услугой, а также оценим, позволило ли это привлечь дополнительных клиентов», — сказал он.

Как сообщил Банки.ру акционер сервиса по бесплатной доставке клиентов на такси CallToVisit Николай Шестаков, данную услугу в настоящее время тестируют еще несколько банков.

«Ренессанс Кредит» стал одним из первых среди банков, воспользовавшихся сервисом бесплатного такси для своих клиентов. Еще несколько банков также тестируют данную услуг, но они пока не афишируют запуск сервиса», — сказал он.

По его мнению, банки могут позволить себе возить клиентов на такси не только в рамках VIP-тарифов. «В наше время такси не является роскошью, и банки могут позволить себе привезти клиентов не только в рамках VIP-тарифов. Для каждого банка является крайне важным давать в рамках программ лояльности максимально нужные и востребованные для клиента опции. И учитывая, как ухудшается буквально с каждым днем дорожная обстановка, какие трудности приходится испытывать автовладельцу с парковкой, возможность доехать до отделения на бесплатном такси — это не просто приятная, а очень полезная услуга», — сказал он.

«Кроме того, использование бесплатных поездок становится сильным мотиватором в том случае, когда человек по каким-то причинам не успевает или забывает доехать и забрать уже выпущенную банковскую карту. Ежемесячно десятки тысяч людей не доезжают до отделений, что создает большую упущенную выгоду», — добавил он.

«Я думаю, что более интересный сервис может стать только дополнительным стимулом при покупке кредитного продукта, то есть помочь продвинуть хорошее предложение банка. Потому что в первую очередь при подборе кредита потенциальный заемщик смотрит на ставку, и по-прежнему от банка к банку ее размер отличается, иногда очень заметно. Если продукт неконкурентоспособен, то услуга такси до отделения не спасет. Тем более что ряд банков уже сейчас предлагают для оформления кредита услугу «выезд курьера», что, на мой взгляд, более комфортно для клиента», — прокомментировала руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Елена Сударикова.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru