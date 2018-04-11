Райффайзенбанк предупредил своих клиентов о проведении плановых технических работ в ночь на 13 апреля.

«Уважаемые клиенты, ночью 13 апреля, в период с 2:00 до 3:00 мск, будут проводиться плановые технические работы, в ходе которых могут наблюдаться сложности при проведении операций по картам банка, а также в терминалах и банкоматах банка по картам сторонних банков. Мы приняли все меры, чтобы провести работы в кратчайшие сроки. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.

Во вторник, 10 апреля, банк предупреждал о сложностях с доступом к интернет-банку и мобильному приложению . Позднее в Райффайзенбанке сообщили об устранении неполадки .