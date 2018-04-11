Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Московского Коммерческого Банка на уровне «ruBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Среди основных факторов, оказывающих положительное влияние на рейтинговую оценку, по-прежнему выделяются высокий уровень достаточности собственных средств (Н1.0 равен 52%, Н1.1 и Н1.2 — 46% на 1 марта 2018 года), низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (Н7 составлял 18% на 1 марта 2018 года), а также адекватные показатели краткосрочной и долгосрочной ликвидности. Агентством позитивно оценивается высокая надежность выданных межбанковских кредитов и средств, размещенных на корреспондентских счетах в кредитных организациях: по состоянию на 1 марта 2018 года около 89% средств или порядка 73% нетто-активов размещено в ЦБ и банках с кредитным рейтингом на уровне «ruAA-» и выше по шкале RAEX», — говорится в релизе.

Аналитики негативно оценивают отсутствие у Московского Коммерческого Банка значимых конкурентных позиций на банковском рынке РФ, ограниченную географию деятельности (банк представлен только головным офисом в Москве) и узкую клиентскую базу. Также в числе негативных факторов выделяются повышенная зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов (на 1 марта 2018 доля средств десяти крупнейших кредиторов/групп кредиторов составила 35%), отсутствие рыночных источников дополнительной ликвидности и высокая доля ссуд III—V категорий качества (порядка 67% на 1 марта 2018 года).