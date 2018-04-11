Президент РФ Владимир Путин поручил исключить необоснованную блокировку кредитными организациями счетов физлиц, а также юрлиц.

«Правительству совместно с Банком России обеспечить внесение изменений в законодательство, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц, конкретизацию порядка и оснований принятия решений о блокировке счетов кредитными организациями», — говорится в документе.

Срок исполнения — 1 сентября 2018 года. Ответственными назначены Дмитрий Медведев и Эльвира Набиуллина.