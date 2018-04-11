Ведущая японская криптовалютная биржа bitFlyer объявила о намерении ужесточить процедуру верификации клиентов.

Таким образом, с 26 апреля пользователи, которые только зарегистрировались в сервисе, не смогут отправлять криптоактивы или выводить янонские иены пока не подтвердят свою личность и адрес, получив по почте соответствующее письмо от криптобиржи. До получения письма об успешном завершении верификации пользователи также не смогут оплачивать товары в биткоинах с помощью bitFlyer.

Как напоминает Anycoin , ранее в японских СМИ появилась информация о том, что у Агентства по финансовым услугам Японии (FSA) появились сомнения в надежности верификации пользователей на платформе bitFlyer, если для этого достаточно просто загрузить в систему копию документов, удостоверяющих личность. Финрегулятор считает, что такая практика может способствовать отмыванию средств, полученных незаконным путем.