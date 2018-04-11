Клиентам малого и среднего бизнеса стали доступны специальные программы обслуживания в Промсвязьбанке. Программы предполагают бесплатное оформление комплекта документов для открытия счета, бесплатное открытие и ведение счета, бесплатное подключение к дистанционной системе PSB On-Line, предоставление выписок, а также отправку платежей на льготных условиях.

Программа «Бизнес капремонт» предназначена для специальных счетов формирования фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Программа «Бизнес для СРО в строительстве» рассчитана на саморегулируемые организации, задействованные в области строительства, инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства, говорится в сообщении кредитной организации.

Кроме того, при подключении к программе «Бизнес для СРО в строительстве» клиенты получают бесплатное SMS-информирование и дополнительное средство защиты платежей в виде бесплатного USB-ключа.