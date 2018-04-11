Платформа виртуальных миров Viarium планирует создать платформу виртуальной реальности следующего поколения, которая станет не единичным виртуальным шоу-румом, а целым миром, в котором можно будет открывать магазины, создавать демонстрационные залы, строить дома и даже сдавать помещения в аренду - другим участникам платформы, которые захотят в них открыть виртуальный шоу-рум.

Для хранения информации принято решение использовать в ее строительстве технологию блокчейн.

Как сообщает Coinfox , все сделки на платформе Viarium будут выполнять с помощью внутренней валюты – токенов VRX. Первичное распределение токенов состоится в рамках краудсейла. Стоимость токенов в рамках краудсейла составит 0,06 долларов, но во время пресейла покупателям будут предложены скидки от 5% до 30%. Пресейл токенов продлится до 1 июля 2018 года, после чего стартует открытая продажа, которая завершится 31 июля.

Все покупатели токенов VRX до окончания дат крауд-сейла, и те, кто останутся держателями токенов по истечении 2-6 месяцев после окончания ICO, смогут принять участие в дополнительном снапшоте, условия которого предусматривают получение аирдропа на новый токен, при помощи которого держатели смогут стать выгодопотребителями в новом разрабатываемом продукте.