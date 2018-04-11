Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил, что динамика кредитования в стране в текущем году лучше, чем в прошлом.



«Динамика кредитования в 2018 году лучше, чем в 2017 году. Темпы роста кредитования от месяца к месяцу увеличиваются. За первый квартал общий рост кредитов, которые банки выдали экономике, составил 2,2%», — сказал он на заседании президиума совета Ассоциации банков России.

По его словам, только за март прирост кредитного портфеля составил 1%. «Это очень хороший темп», — считает Поздышев.

«Рост просроченной задолженности по кредитованию физических лиц уже значительно ниже, чем темпы роста самого кредитного портфеля. Уровень просрочки по кредитам физическим лицам снижается. Сейчас он составляет 6,7%, на начало года составлял 6,9%. В 2018 году мы видим проявление лучшего качества кредитных портфелей», — отметил он.

