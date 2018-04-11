Почти 70 кредиторов пострадали от действий группы злоумышленников, получавших займы на третьих лиц в режиме онлайн. Для получения ссуд мошенники использовали персональные данные 50 физлиц. Злоумышленники действовали дистанционно, деньги после заключения договоров переводились на банковские счета, пишет «Коммерсант».



«Хотя большая часть заявок была отклонена, пострадали 68 кредиторов, — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. — Большинство из них это онлайн-МФО, несколько банков и ООО». Впрочем, пока расследование инициировало только МФК «Центр финансовой поддержки» (ЦФП) в отношении лишь одного из мошенников, еще одно МФО подало заявление в полицию, поясняет он.

В пресс-службе СРО «МиР», членом которой является ЦФП, подтвердили, что в ходе работы комитета по безопасности СРО в Краснодарском крае (Сочи) был выявлен гражданин, который специализировался на мошенничестве в отношении МФО.

«Информация была передана в правоохранительные органы, которые смогли в кратчайшие сроки собрать достаточные доказательства вины указанного гражданина и пресечь его деятельность», — отметили в СРО «МиР». «Оформление займа на третье лицо не частое явление — за 2017 год мы получили около 30 обращений от граждан о подобных ситуациях, это менее 1,5% от общего количества», — указывает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. Имени злоумышленника в СРО не раскрыли.

Однако, как следует из приговора, опубликованного на сайте Центрального районного суда города Сочи, недавно был признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере гражданин Р. Лешкашвили. Он незаконно получил персональные данные третьих лиц и воспользовался упрощенной системой идентификации заемщика на сайте МФК, не требующей присутствия клиента и его подписи. Злоумышленник подал 50 онлайн-заявок на выдачу займов, из них одобрены были 15 займов. Лешкашвили назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

По мнению юристов, в описанной ситуации, несмотря на то что виновным был признан лишь Лешкашвили, мошеннические действия совершались, скорее всего, группой лиц. «Скоординированные действия позволяют обмануть потерпевшего и затягивать время обнаружения совершения хищения», — говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. При этом в случае задержания сообщников один из них при неоспоримости доказательств вины берет все на себя, поскольку совершение преступления группой лиц существенно увеличивает тяжесть наказания, добавил он.

