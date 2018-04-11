Бывший владелец рухнувших банков и основатель «Конверс групп» Владимир Антонов задержан 11 апреля по подозрению в хищении средств банка «Советский», сообщает РБК.



«Владимира Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», — рассказал изданию источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. По его словам, задержание бизнесмена проводилось в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК России (мошенничество). Информацию о задержании подтвердил источник в центральном аппарате МВД.



Банк «Советский» Антонову официально не принадлежал, о его связи с ним не сообщалось. В 2015 году банк был санирован, изначально к осуществлению мер по финансовому оздоровлению был привлечен банк «Российский Капитал». В марте 2016 года санатором «Советского» стал Татфондбанк. После отзыва у него лицензии санацией «Советского» занялся Фонд консолидации банковского сектора.



В 2000-х Владимир Антонов контролировал ряд банков, для управления активами предпринимателя в 2004 году был создан «Конверс групп». В России он был совладельцем Инвестбанка. В 2011 году он продал долю в банке своему подчиненному, а в 2013-м банк лишился лицензии. Агентство по страхованию вкладов оценивало «дыру» в Инвестбанке в 44 млрд рублей.



Антонов также был совладельцем Конверсбанка и панамского Banco Transatlantico. Банкир и его партнеры владели британским футбольным клубом «Портсмут» и компанией North One Sport — глобальным промоутером чемпионата мира по ралли, а также рядом других спортивных активов в разных странах мира. Структуры Антонова также владели пакетом акций медиаконцерна Lietuvos Rytas и контрольным пакетом латвийского издательского дома «Телеграф».

В августе 2017 года появилась информация, что Антонов возвращается в бизнес и создает новую банковскую группу в России. Сообщалось, что Антонов контролирует банк «Русский Инвестиционный Альянс» (Риабанк), а его доверенные лица планировали приобрести Русский Международный Банк (РМБ). Представители этих банков опровергли связь с Антоновым. Через две недели после выхода статьи Центробанк отозвал лицензию у Риабанка, еще через две недели без лицензии остался и РМБ.