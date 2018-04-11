Основатель Telegram Павел Дуров запретил представляющим интересы Telegram адвокатам участвовать в процессе по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram, рассказал Павел Чиков.

По его словам, Дуров своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе «дабы не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием», сообщает RNS .

«Наши адвокаты завтра в суде участвовать не будут. Суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора и материалы дела, не дал никакой возможности подготовиться. В суде прекрасно понимают, что Telegram - иностранная компания, и полномочия представителя оформляются не простой письменной доверенностью, нужен апостиль, перевод, заверение», — уточняет Дмитрий Колбасин, представитель Международной правозащитной группы «Агора», адвокаты которой представляют Telegram.

Напомним, 12 апреля по итогам предварительного заседания Таганский районный суд назначил рассмотрение иска Роскомнадзора по блокировке Telegram на утро 13 апреля. Роскомнадзор ходатайствовал о немедленной блокировке Telegram сразу после решения суда. Также по ходатайству регулятора суд привлек к разбирательству ФСБ.