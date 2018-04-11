Минфин России рассмотрел вопрос о порядке декларирования для целей уплаты НДФЛ доходов от осуществления операций по покупке и продаже биткоинов.

Ведомство указывает, что особый порядок рядок налогообложения доходов при совершении операций с биткоинами главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ не установлен, сообщает «Современный предприниматель» .

При этом согласно статье 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для физических лиц в соответствии с главой 23 НК РФ.

Напомним, ранее Минфин указывал, что физлицо, получившее доход от операций с биткоинами, должно самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ.