Рубль укрепляется благодаря смягчению риторики американского правительства в адрес России: президент США Дональд Трамп предложил остановить гонку вооружений, а глава Минфина США поддержал инициативу не вводить запрет на покупку российских государственных бумаг. Опрошенные порталом Банки.ру эксперты отмечают, что приостановка покупок валюты ЦБ РФ в интересах Минфина логична, это дополнительно снижает спрос на валюту. В краткосрочной и среднесрочной перспективе для пары доллар/рубль актуален диапазон 60—64, в долгосрочной — 55—68.

«Рубль начал укрепляться, но при этом «быки» сумели взять важный рубеж 62 рубля за доллар. Укрепление рубля, скорее, чистой воды коррекция после недавнего всплеска покупательской активности. Но даже если это не так, ничего удивительного в укреплении нет. Во-первых, нефть остается в «бычьем» диапазоне и показывает активный и стабильный рост в рамках восходящего тренда. Во-вторых, падение рубля было вызвано санкциями против «Русала», корреляция с нефтью гораздо сильнее», — считает специалист департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Николай Котов.

Эксперт также отмечает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе для пары доллар/рубль актуален диапазон 60—64, в долгосрочной — 55—68. По его мнению, наиболее выгодный курс на ближайшее время — 64—66.

Начальник отдела экспертов «БКС Брокер» Василий Карпунин подчеркивает, что паника нерезидентов завершилась. Многие из тех, кто хотел выйти из ОФЗ и российских активов, уже это сделали, так что давление на национальную валюту начало спадать. «Стоит помнить, что обвал рубля в последние три сессии проходил на фоне уверенного роста нефтяных котировок. Произошел существенный отрыв от «фундаментального базиса», который сейчас вполне справедливо нейтрализуется», — добавляет он.

По словам инвестиционного аналитика Global FX Владимира Рожанковского, так как риск открытого вооруженного конфликта между Москвой и Вашингтоном отступил, доллар будет постепенно корректироваться вниз. Конечно, при условии, что внешний фон будет улучшаться. Такого же мнения придерживается и аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Некоторые опрошенные эксперты прогнозируют вмешательство ЦБ с целью укрепить рубль. Так, аналитик консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк считает, что на следующем заседании ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,5%, если ситуация с валютой останется неустойчивой.

Главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов отмечает: «Рубль укрепился прежде всего потому, что Минфин США рекомендовал не применять санкции в отношении российского суверенного долга, то есть не запрещать инвесторам размещать деньги в наших облигациях. Уже вечером в среду после данного сообщения рубль отыграл у доллара 1,5 рубля. Сейчас ситуацию на рынке определяют настроения западных инвесторов, которые уходят из наших активов из-за роста различных рисков — санкционных, военно-политических».

«Рост рубля связан с существенным укреплением нефти — на торгах во вторник марка Brent в моменте преодолевала 73 доллара за баррель, прибавив более 10% за семь дней. Не менее важным локальным стимулом стали заявления президента США Трампа о необходимости приостановки гонки вооружений и важности диалога с Россией. Однако спустя почти неделю по-прежнему нет четкого плана по ответным мерам Запада, нефть в свою очередь растет на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Что касается отказа Минфина от валютных интервенций, эта мера не стала поддержкой для рубля, так как никто и не ожидал активных действий ведомства на валютном рынке на фоне стремительного обвала рубля», — прокомментировал руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru