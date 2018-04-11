Фондовые торги в РФ стартовали в четверг в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:08 мск увеличился на 1,01% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 2 214,39 пункта. Индекс РТС на тот же момент вырос на 2,98% и находился на отметке 1 115,81 пункта.

По состоянию на 10:43 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,84%, до 2 173,74 пункта; индекс РТС вырос на 2,39%, до 1 109,45 пункта.

На 11:10 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,02%, до 2 192,51 пункта, индекс РТС увеличился на 2,4%, до 1 109,53 пункта.

«Иностранные инвесторы заходят на российский рынок, чтобы выкупить падение на 8—11% в начале недели, и на данный момент половина пути уже пройдена. Так, по итогам среды дельта движения капитала в фондах с фокусом на РФ показала приток иностранной ликвидности около 105 миллионов долларов, а пик роста индекса Мосбиржи составлял 3% — до 2 230 пунктов. При этом кривая доходности ОФЗ котируется выше, чем в понедельник, и объемы торгов также ниже значений понедельника. Таким образом, иностранные инвесторы не спешат возвращаться в ОФЗ, но мы полагаем, что это вполне может случиться в ближайшие недели. Весомыми аргументами к покупке могут послужить отклонение конгрессом США закона о запрете покупок нового долга РФ и снижение военной напряженности в Сирии», — комментирует главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.



Однако эксперт говорит о возможном снижении российского рынка в ходе торгов в ожидании публикации резонансного доклада Организации по запрещению химического оружия (около 12:00 мск). «При этом российский рынок будет в зоне риска ближе к 13:00—14:00 по московскому времени, когда в Нью-Йорке будет 6:00—7:00, и президент США сделает первые заявления через мессенджер. Амплитуда колебания рубля против доллара будет в диапазоне 62—65. Отсутствие общей позиции стран НАТО относительно военного удара США по Сирии несколько ослабило военное напряжение, но общее напряжение на Ближнем Востоке осталось, что привело к росту нефтяных цен на 2—3% до 72,2—73 за баррель и поддержало рубль», — заключил Веселов.