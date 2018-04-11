Сотрудники МВД России задержали двух мужчин, организовавших на территории одного из бывших заводов Оренбурга подпольную ферму для майнинга криптовалюты. На предприятии было установлено 6 тысяч единиц оборудования на общую сумму более 600 млн рублей.

Как поясняет официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию поступило заявление от сотрудников энергетической компании о том, что зафиксирована потеря электроэнергии на территории одного из бывших заводов города Оренбурга. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили более 6000 единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядом, говорится в сообщении МВД России .

Подозреваемыми оказались двое руководителей фирмы, осуществлявшей свою деятельность на территории бывшего завода. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье части второй статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Предпринимателям грозит до пяти лет лишения свободы.