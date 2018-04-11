Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Филиппин объявила о намерении регулировать контракты на облачный майнинг как ценные бумаги, поскольку, по тесту Хауи, этот процесс предполагает денежные инвестиции и ожидаемую возвратную прибыль.

Как сообщает Anycoin , по словам финрегулятора, решение было принято после изучения соответствующих рекламных объявлений частных лиц и компаний. Теперь за продолжение деятельности без государственной регистрации им грозит до 21 года заключения в тюрьме.