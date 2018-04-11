Задержан сообщник группы банкиров, подозреваемых в хищении денежных средств кредитного учреждения, сообщили в петербургском главке МВД.

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного следственной частью главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту хищения денежных активов коммерческого банка, задержан крупный бизнесмен», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что в 2015 году бывшие руководители банка выдали заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн рублей. Денежные средства были выведены через подконтрольные указанному предпринимателю организации и в последующем похищены.

Сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии на территории Московского региона, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Челябинской областей проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, используемых злоумышленниками. Изъяты предметы и документы, электронные ключи системы «Банк — клиент», печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, указано в релизе.

«Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, а также выявлению их возможных соучастников продолжается», — уточнила Ирина Волк.



Информагентство РБК сообщило в четверг со ссылкой на источник в петербургском главке МВД о задержании бывшего владельца рухнувших банков, основателя «Конверс Групп» Владимира Антонова по подозрению в хищении средств банка «Советский». Сумма хищения не уточнялась.