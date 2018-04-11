Мосгорсуд принял решение оставить приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву в силе в части присужденного ему наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет и выплаты штрафа.



«Приговор Алексею Улюкаеву от 15 декабря 2017 года по части 6 статьи 290 изменить. Исключить из приговора наказание в виде запрета занимать руководящие должности. В остальном приговор оставить без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала судья Светлана Федорова.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.

19 декабря адвокат Улюкаева обжаловал приговор, не вступивший в законную силу. Рассмотрение апелляции в Мосгорсуде было назначено на 12 апреля 2018 года.