Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин пока не намерен пересматривать месячный объем операций.
Минфин РФ во вторник, 10 апреля, не покупал валюту на внутреннем рынке. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.
В понедельник, 9 апреля, Минфин также не покупал валюту на внутреннем рынке. Как поясняли в Центробанке, обычно регулятор проводит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила равномерно в течение месяца, строго следуя заявкам Минфина. Однако в отдельных случаях расписание операций может быть изменено, например, в случае высокой волатильности. «При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила совершаются в полном объеме», — уточняли в ЦБ.
Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин пока не намерен пересматривать месячный объем операций. «Мы с Центральным банком вместе скоординируемся. Пока мы не планируем изменений», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможном изменении общего месячного объема закупок валюты Минфином из-за отказа от таких операций на фоне резкого ослабления рубля. «ЦБ как наш агент будет покупать (валюту) в зависимости от складывающейся ситуации», — заявил он.
Как сообщалось ранее, министерство намерено в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года закупить валюту на сумму 240,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд рублей.
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