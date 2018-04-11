Минфин РФ во вторник, 10 апреля, не покупал валюту на внутреннем рынке. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.

В понедельник, 9 апреля, Минфин также не покупал валюту на внутреннем рынке. Как поясняли в Центробанке, обычно регулятор проводит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила равномерно в течение месяца, строго следуя заявкам Минфина. Однако в отдельных случаях расписание операций может быть изменено, например, в случае высокой волатильности. «При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила совершаются в полном объеме», — уточняли в ЦБ.

Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин пока не намерен пересматривать месячный объем операций. «Мы с Центральным банком вместе скоординируемся. Пока мы не планируем изменений», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможном изменении общего месячного объема закупок валюты Минфином из-за отказа от таких операций на фоне резкого ослабления рубля. «ЦБ как наш агент будет покупать (валюту) в зависимости от складывающейся ситуации», — заявил он.

Как сообщалось ранее, министерство намерено в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года закупить валюту на сумму 240,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд рублей.