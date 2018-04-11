США новыми антироссийскими санкциями продемонстрировали злоупотребление ролью доллара как мировой резервной валюты и пренебрежение интересами бизнеса. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Приняв указанные меры, США продемонстрировали, что вся их система, внутренний строй, продолжает эволюционировать в направлении, которое радикально отличается от основ американского общественного устройства, каким мы его знали на протяжении десятилетий: пренебрежение интересами бизнеса, злоупотребление ролью доллара как основной резервной валюты, навязывание своих подходов экономическим операторам зачастую в ущерб себе», — отметил дипломат.



По его словам, Москва категорически не приемлет попытки США обращаться с другими участниками международного сообщества по принципу «делай, как я приказал».

«Мы видим в действиях США стремление нарастить нажим на нас, — сказал он. — Это проявление политического высокомерия и тенденции обращаться с другими участниками международного сообщества по принципу «делай, как я приказал». Такой язык для РФ не просто не приемлем, он нами категорически и радикально отвергается».

Рябков также сообщил, что Россия продолжает работать над ответом на новые антироссийские санкции США. «Они (ответные меры на американские санкции) в процессе проработки», — сказал он.