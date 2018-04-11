Ситуация, которая возникла после введения новых санкций США, нуждается в пристальном внимании правительства РФ, хотя рынки уже отыгрывают назад, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Вы знаете события последнего периода, когда был принят очередной пакет санкций со стороны Соединенных Штатов Америки . В результате наши фондовый и валютный рынки весьма эмоционально на это отреагировали, падение биржевых индексов, естественно, сказалось и на показателях российских компаний. Несмотря на то что ситуация в целом вполне контролируемая, мы видим то, что рынки ведут себя разнонаправленно, отыгрывают назад. Тем не менее она (ситуация) требует пристального внимания со стороны правительства, со стороны тех, кто отвечает за состояние дел не только в производстве, но и в финансовой сфере», — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.