Решения властей России по поддержке попавших под санкции США российских компаний будут направлены не на компенсацию их потерь, а на сохранение рабочих мест, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Те решения, которые предложены в качестве поддержки, будут направлены не на компенсацию потерь владельцев компании (хотя это тоже нужно иметь в виду), как это иногда представляют, а прежде всего на сохранение производства, на сохранение рабочих мест», — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

«Тем более, что ряд компаний, которые и сейчас находятся в санкционных списках, и те, которые сейчас попали в подобного рода ограничительные списки, успешны как внутри страны, так и на зарубежных рынках», — сказал премьер, добавив, что положительных примеров таких компаний в России достаточно.

По словам Медведева, под ударом из-за санкций США в России оказались системообразующие предприятия, где работают десятки тысяч человек.



Он напомнил, что компании, которые попали под санкции США, должны получить поддержку, поручение о проработке такого рода действий Медведевым даны. Это касается разных компаний: металлургических, энергетических, оборонных и других, добавил он.

«Экономические санкции, хотя они и являются инструментом политического давления, в конечном счете все равно бьют по обычным людям. Мы видим, что под ударом оказываются стратегические, системообразующие предприятия, от чьей успешной работы зависят десятки тысяч людей. Иногда это моногорода и бюджеты региональных центров», — сказал Медведев.

Премьер также отметил, что санкции — это игра против России неконкурентными методами. «Непосредственно против нас снова игра идет самыми беспринципными и неконкурентными методами», — добавил Медведев.