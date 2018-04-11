Криптовалютная биржа WEX выплатила 20% от общей суммы по долговым обязательствам интернет-площадки BTC-e.

Как сообщили в компании, владельцы криптовалютной биржи WEX продолжат выкупать токены, возвращая тем самым не только кровно заработанные средства, но и престиж и доверие к ней.

Напомним, после закрытия BTC-e, а также ареста ее счетов и серверов летом 2017 года аккаунты клиентов вместе с самой площадкой были выкуплены новыми владельцами, а сама биржа была переименована в WEX.

При этом передача персональных данных пользователей была проведена в соответствии с европейским законодательством в этой сфере. Передано более 1,5 млн клиентских аккаунтов. Кроме регистрационных данных и информации о состоянии клиентских счетов новым владельцам биржи не было передано ничего, поясняют представители компании, подчеркивая, что никогда не заявляли о преемственности BTC-e.

«Проведя ревизию мы обнаружили, сколько денег было потеряно обычными пользователями этой площадки, и приняли решение зачислить на счета больше 60% в фиате и криптовалютах. А оставшиеся суммы возместить через внутренние токены, которые можно использовать и как самостоятельный платежный инструмент. Планируем выкупить все находящиеся у пользователей токены», — цитирует ForkLog CEO WEX Дмитрия Васильева.