Гонконгская биржа OKEx добавила новые криптовалютные пары, доступные для маржинальной торговли. Как отмечается на сайте компании, всего добавлено семь новых пар: BCH/USDT, LTC/USDT, ETH/USDT, ETC/USDT, ETC/BTC, IOST/BTC, QTUM/BTC.

В обновленном руководстве по началу торговли на OKEx отмечается, что размер кредитного плеча составляет 1:3.

В период безкомиссионной торговли парами, который продлится с 13 по 27 апреля, пользователи OKEx смогут также на 30% увеличить максимальный лимит заемных средств, задействованных для маржинального трейдинга, сообщает ForkLog .