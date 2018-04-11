Стартап TenX, который занимается разработкой пластиковых карт для криптовалют, заключил соглашение о партнерстве с организацией Litecoin Foundation. Компания займется разработкой дебетовой карты для альткоина, чтобы пользователи смогли расплачиваться криптовалютой в повседневной жизни.

TenX добавила в свой мобильный кошелек поддержку litecoin без каких-либо предварительных заявлений или уведомлений пользователей. В компании объяснили это желанием попробовать новую опцию на небольшом количестве клиентов, которые первыми обратили на это внимание.

Специалисты пообещали, что уже в скором времени раскроют детали партнерства.

«Мы связались с Litecoin Foundation и ведем с ними совместную работу над созданием брендированной карты, информация о которой появится в ближайшее время. Мы рассчитываем стать предпочительной платформой среди фанатов и держателей litecoin», — цитирует РБК сообщение компании.