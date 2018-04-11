В последнее время участились случаи вывода средств со счетов компаний под видом «золотых парашютов» увольняющихся сотрудников. При этом уличить компанию сложно: выплата компенсации при увольнении — договоренность сторон, которая практически ничем не ограничена, пишет «Коммерсант».



«Речь идет о случаях, когда небольшие компании переводят крупные суммы на счет физлица с назначением платежа «выплата компенсации при увольнении», — рассказывает собеседник газеты в банке топ-50.



«При этом, даже если банк сомневается в легальности подобной операции, клиент с готовностью представляет свои внутренние документы — договор с клиентом, приказ о выплате «золотого парашюта» и так далее, — рассказывает другой участник рынка. — В редких случаях даже платежку на уплату НДФЛ с этой суммы в размере 13%». Хотя 13% — это небольшая плата за вывод средств, на черном рынке расценки за подобную услугу выше, говорят эксперты.

При подобном выводе средств со счета компании банкам сложно доказывать сомнительность сделки. «По тем же сделкам со спорными контрагентами аргументом банка может быть транзитный характер операций, массовый директор или адрес и так далее», — говорит сопредседатель комитета Ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин.



«Но физлица в большинстве своем не имеют сомнительных признаков, кроме того, размер компенсации компания вольна определять сама. Если дело доходит до суда, то решение зависит от субъективного взгляда судей на одну проблему, и потому по схожим кейсам могут быть диаметрально противоположные решения», — добавляет он.

В итоге банкам приходится действовать на свой страх и риск, ставя в зависимость спорность операции по выплате «золотого парашюта» от других факторов, указывающих на сомнительность деятельности компании. Но это не всегда срабатывает. Если же банк пропустит подобную трансакцию, считая ее зарплатой, то может получить претензии за недостаточную бдительность. В результате банк будет оштрафован.

В итоге складывается ситуация, в которой фактически любое решение банка относительно сомнительных компенсационных выплат при увольнении сотрудников чревато рисками. Внести ясность в ситуацию мог бы ЦБ, который устанавливает критерии сомнительной деятельности с точки зрения антиотмывочного закона. Но там сообщили, что в каждом конкретном случае банки самостоятельно осуществляют оценку риска клиента на основе анализа имеющихся документов, сведений и информации в соответствии с правилами внутреннего контроля, руководствуясь законодательством и нормативными актами.