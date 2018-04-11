Согласно данным Вitcoin.com, сегодня более 500 криптовалютных бирж предлагают свои услуги, и это число растет с каждой неделей. Первое время после появления биткоина криптовалютных обмеников было не так много: Mt Gox, Bitstamp, Btc-e, Vircurex и несколько других, а также P2P-обмен Localbitcoins. Сегодня даже сложно назвать точное количество таких сайтов.

Coinmarketcap называет 208 бирж, на других подобных сайтах можно найти еще несколько десятков. Кроме того, существуют сотни региональных обменов, которые доступны только в определенных странах и на континентах, сообщает Coinlife .

Раньше, когда существовала только биржа Mt Gox, при нарушении ее работы рынок криптовалюты мог рухнуть в одночасье. Это не должно повториться, с таким количеством бирж как сегодня. Однако, например, за последние 24 часа более половины всего объема торгов приходилось всего на три биржи, а Binance составлял только 18%. Если криптобиржа будет взломана или отключена, это не приведет к сбою на уровне Mt Gox, хотя проблем все равно не избежать.