Торги на Московской бирже открылись снижением по курсу рубля, однако уже через несколько минут ситуация поменялась, российская валюта перешла к укреплению.



По состоянию на 10:26 мск курс американской валюты потерял 79 копеек и составил 61,8 рубля, европейской — 1,0425 рубля, до 76,42 рубля.



Так, по данным биржи на 10:00 мск, курс доллара расчетами «завтра» прибавил 41 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 63 рубля, курс евро повысился на 36 копеек, до 77,82 рубля. Однако уже к 10:04 курс доллара потерял 15 копеек и составил 62,45 рубля, курс евро понизился на 26 копеек, до 77,2 рубля.

Российская валюта остается в фарватере геополитических рисков, отмечают эксперты. Ослаблению рубля к иностранным валютам способствовали заявления президента США Дональда Трампа о готовящемся ракетном ударе по Сирии и предупреждение России об этой атаке. Таким образом, перспективы рубля на сегодняшний день определяются исходом конфликта России и США, продолжает Сергей Королев из компании «Церих Кэпитал Менеджмент».

«Дональд Трамп в среду уже писал об «умных» ракетах и угрозах в сторону Сирии. Если дела будут развиваться в этом ключе, то пара USD/RUB может дойти до 75 уже в апреле. Связано это исключительно с геополитикой и паническими настроениями инвесторов, и когда волатильность на рынках снизится, мы увидим укрепление рубля к доллару на уровень 61», — комментирует эксперт.

Если конфликт не будет эскалироваться, это произойдет достаточно быстро, уверен он. «Покупать доллар на текущих уровнях — все равно что бежать за тронувшимся поездом, иными словами, шанс успеть запрыгнуть в последний вагон и получить прибыль от валютных операций невелик», — предупреждает Королев.

Курс рубля продолжит меняться вслед за геополитическими новостями, согласен аналитик ГК Forex Club Иван Марчена. «Игроки рынка продолжат смотреть за геополитическими новостями. На этом фоне пара USD/RUB проторгуется диапазоне 61,5—63,6 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в диапазоне 76,1—78,8 рубля», — полагает аналитик.