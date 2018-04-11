Гособвинение оценивает показания главы «Роснефти» Игоря Сечина как полностью подтверждающие вину бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где в четверг рассматривается жалоба на приговор экс-министру.

«Показания Сечина полностью согласуются с другими показаниями и с объективной стороной дела», — заявил прокурор Борис Непорожный.

Сечин в четверг дал показания Мосгорсуду на закрытом заседании. Адвокаты Улюкаева усмотрели в них противоречия с позицией гособвинения.