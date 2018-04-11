Глава «Роснефти» дал показания Мосгорсуду на закрытом заседании.
Гособвинение оценивает показания главы «Роснефти» Игоря Сечина как полностью подтверждающие вину бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где в четверг рассматривается жалоба на приговор экс-министру.
«Показания Сечина полностью согласуются с другими показаниями и с объективной стороной дела», — заявил прокурор Борис Непорожный.
Сечин в четверг дал показания Мосгорсуду на закрытом заседании. Адвокаты Улюкаева усмотрели в них противоречия с позицией гособвинения.
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