Законопроект о расширении имущественной поддержки малого и среднего бизнеса устанавливает бессрочное право выкупа арендуемого имущества для малого и среднего бизнеса, а также распространяет это право на федеральное имущество.

Также предлагается отменить привязку к дате, по состоянию на которую имущество должно находиться в аренде. Это максимально упрощает условия выкупа, сообщает Федеральный портал малого и среднего предпринимательства .

По словам Олега Фомичева, законопроект также регламентирует порядок аренды земельных участков субъектами МСБ.

«В частности, речь о проведении специализированных аукционов только среди малого и среднего бизнеса, ограничение перехода прав на арендуемые предпринимателями участки к третьим лицам, введение минимального срока аренды в 5 лет», - поясняет замглавы Минэкономразвития.