Ожидаем снижения российского рынка в ходе торгов в ожидании публикации резонансного доклада ОЗХО, около 12:00 часов дня. При этом, российский рынок будет в зоне риска ближе к 13-14 часам дня по московскому времени, когда в Нью-Йорке будет 6-7 часов утра, и Президент США сделает первые заявления через мессенджер. Амплитуда колебания рубля против доллара будет в диапазоне 62-65. Вместе с тем, из-за отсутствия общей позиции стран НАТО относительно военного удара США по Сирии несколько ослабила военное напряжение, но общее напряжение на Ближнем Востоке осталось, что привело к росту нефтяных цен на 2-3% до $72,2–73 за баррель и поддержало рубль.

Иностранные инвесторы заходят на российский рынок, чтобы выкупить падение на 8-11% в начале недели, и на данный момент половина пути уже пройдена. Так, по итогам среды, дельта движения капитала в фондах с фокусом на РФ показала приток иностранной ликвидности около $105 млн, а пик роста индекса МосБиржи составлял 3% до 2230 пунктов. При этом кривая доходности ОФЗ котируется выше, чем в понедельник, и объемы торгов также ниже значений понедельника. Таким образом, иностранные инвесторы не спешат возвращаться в ОФЗ, но мы полагаем, что это вполне может случиться в ближайшие недели. Весомым аргументом к покупке может послужить отклонение Конгрессом США закона о запрете покупок нового долга РФ и снижение военной напряженности в Сирии.