В функционал электронного кошелька FKWallet от платежного сервиса Free-Kassa добавлены криптовалюты.

Теперь пользователи могут получать, отправлять и обменивать самые популярные криптовалюты: bitcoin, bitcoin cash, blackcoin BLK, ethereum, litecoin, monero, peercoin, primecoin, reddcoin, ripple, zcash, bytecoin, dash, dogecoin, emercoin и так далее, говорится в сообщении компании.

По словам Виталия Лаврова, директора по развитию компании Free-Kassa, потребность в таком финансовом инструменте уже существует.

«Криптовалюты все сильнее пускают корни в российскую электронную коммерцию. Очень может быть, что когда-нибудь криптовалюты смогут отвоевать часть платежного рынка. И к этому моменту нужно быть готовыми» - пояснил Лавров.