Российский валютный рынок находится в зависимости от геополитической обстановки. В связи с заявлениями Минфина США о том, что запреты на операции с госдолгом РФ не планируются, а также тем, что президент США не принял решения о ракетном ударе по Сирии, рубль начал укрепляться, говорят опрошенные порталом Банки.ру эксперты.

«Локальное укрепление курса российской валюты полностью отражает ситуацию со снижением геополитической напряженности в мире, которая и провоцировала панические настроения на рынке с начала этой недели. Как стало известно, Минфин США отнюдь не поддерживает идею применения санкций в отношении российского госдолга. В частности, против данной инициативы высказался главный казначей США Стивен Мнучин. Кроме того, по-прежнему нет обещанного Трампом решения по ракетному удару по Сирии. Видимо, осознание того, что подобная агрессия может привести к острой реакции со стороны России, вынуждает Трампа не торопиться с горячими решениями. Собственно, данная выжидательная позиция и стала причиной улучшения рыночных настроений и восстановления курса рубля», — говорит ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

С ним согласен начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков. «Сейчас рынки находятся в зависимости от политической обстановки. Президент США пока не принял решения о ракетном ударе по Сирии. Международная организация «Старейшины» предупредила, что эскалация конфликта в Сирии может привести к неконтролируемой войне. Все это позволяет надеяться на то, что стороны сядут за стол переговоров. Курс рубля начал восстановление после заявления Минфина США о том, что инвестиции в госдолг РФ продолжатся», — сказал эксперт.

По словам Волкова, если снизится политическая напряженность, то российская валюта сможет вернуться ближе к уровню 58—60 рублей за доллар. «В случае обострения ситуации в Сирии доллар преодолеет отметку в 65 рублей и выше, а евро может превысить уровень в 80 рублей», — указал он.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах отмечает, что укрепление связано в том числе с заявлениями российского Минфина о приостановке закупки валюты, американского — о том, что запреты на операции с госдолгом России не планируются. «А также «снижением уровня напряженности» в Twitter», — иронизирует эксперт.

«Рубль был локально перепродан, и резкое укрепление на два рубля выглядит нормальным. Многократно замечено, что курс реагирует на внешние раздражители, а не на внутренние, если только это не форс-мажор, подобный декабрю 2014 года. Так что наш Минфин ни при чем. Самое интересное — это вопрос «Что же дальше?» Здесь пока — высокий уровень неопределенности в связи с тем, что валютный рынок, с нашей точки зрения, находится в новом качественном состоянии, пока непонятно, какие факторы выйдут на первый план», — резюмировал директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов.

Анна ПОНОМАРЕВА, Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

